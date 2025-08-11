Rashford blamiert sich bei Barca-Test

Annabella Aulinger 11.08.2025 • 11:47 Uhr Erst diesen Sommer wechselte Marcus Rashford von Manchester United zum FC Barcelona. Nun unterläuft ihm beim Testspiel gegen Como ein peinlicher Fehlschuss.

Ende Juli vermeldete der FC Barcelona den Transfer von Marcus Rashford auf Leihbasis. Bis Juni 2026 hat der spanischen Meister den Engländer ausgeliehen, inklusive Kaufoption.

Im Testspiel gegen Como 1907 am Sonntag ist dem Flügelspieler jedoch eine peinliche Aktion passiert. Rashford leistete sich einen Fehlschuss - obwohl das Tor leer stand!

Das Spiel fand im Rahmen des Gamper-Pokals statt. Es war das letzte Testspiel für Barca vor dem Saisonstart.

Barca führte 4:0 in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit als Lamine Yamal seinen neuen Teamkollegen mustergültig in Szene setzte.

Rashford verfehlt das leere Tor

Selbstbewusst umkurvte Rashford Comos Torhüter Jean Butez - traf dann aber das leere Tor nicht.

„Man könnte ihm vielleicht vorwerfen, dass er sich zu sicher war, denn er schoss den Ball lässig am weit offenen Tor von Como vorbei“, schrieb die englische Zeitung The Sun.

Sofort sah man das Entsetzen in Rashfords Gesicht. Sein Mitspieler Raphinha schlug sogar die Hände über den Kopf zusammen.

„Es ist zwar nur eine kleine Sünde, aber Rashfords Fehlschuss muss man gesehen haben“, schrieb die spanische Marca.

Der 27-Jährige kann von Glück sprechen, dass Barcelona haushoch gegen Como führte. In der zweiten Halbspielzeit erhöhte Yamal sogar auf 5:0.

Auftaktspiel der La Liga steht bevor

Bis zu seinem unangenehmen Fehlschuss schien sich der Engländer schon gut beim spanischen Meister eingelebt zu haben. Erst bei einem Freundschaftsspiel gegen Daegu FC in der vergangenen Woche erzielte Rashford sein erstes Tor als Barcelona-Spieler.

Die spanische Zeitung Goal attestierte ihm einen „Schub von Selbstvertrauen“. Für Rashford bleibt zu hoffen, dass dieses nach dem Fehlschuss nicht wieder gelitten hat.

