La Liga>

Trotz Rückstand: Real bleibt makellos

Alonso bleibt mit Real makellos

Die Königlichen feiern unter Xabi Alonso den dritten Sieg im dritten Ligaspiel.
Arda Güler feiert seinen Treffer
SID
Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat auch das dritte Ligaspiel unter seinem neuen Trainer Xabi Alonso gewonnen und an der Tabellenspitze vorgelegt. Gegen RCD Mallorca drehten die Königlichen am Samstagabend einen Rückstand und gewannen hochverdient mit 2:1 (2:1).

Arda Güler (37.) und Vinicius Junior (38.) brachten Real mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße, nachdem Vedat Muriqi (17.) nach einer Ecke die Führung für die Gäste erzielt hatte. Zwei vermeintliche Treffer der äußerst dominanten Madrilenen durch Superstar Kylian Mbappé (6.) und Güler (55.) wurden wegen Abseits beziehungsweise Handspiels aberkannt.

Real springt durch den Sieg vorerst an die Tabellenspitze von La Liga. Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick, der FC Villarreal und Athletic Bilbao können am Sonntag aber allesamt vorbeiziehen.

