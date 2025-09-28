Alonso: "Keine Ausreden" für Derby-Klatsche

SID 28.09.2025 • 10:26 Uhr Der frühere Leverkusener Meistercoach geht nach dem historischen 2:5 mit Real bei Atlético hart ins Gericht mit seinen Stars.

Trainer Xabi Alonso vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist nach der Derby-Klatsche bei Atlético hart mit seinen Stars ins Gericht gegangen. „Es gibt keine Ausreden“, sagte der frühere Leverkusener Meistercoach nach dem bitteren 2:5 (2:2) bei den Colchoneros und schimpfte: „Es war ein schlechtes Spiel, es tut weh. Wir haben nicht genug gekämpft. Ich hätte mir in allen Bereichen ein höheres Niveau gewünscht.“

Die Königlichen kassierten in Alonsos erstem Derby als Real-Coach erstmals seit 1950 fünf Gegentore gegen ihren Stadtrivalen, für den Julián Álvarez doppelt traf. Auch das achte Saisontor des Superstars Kylian Mbappé und die Startelf-Rückkehr von Jude Bellingham nach dessen Schulter-OP halfen nicht.

Das Real-Hausblatt Marca nahm Álvarez aufs Titelblatt und schrieb von der „manita histórico“, also der „geschichtsträchtigen Hand“, einem Fußball-Ausdruck, der sich auf die fünf Finger analog zu den fünf Gegentoren bezieht. As sah Real „gedemütigt“ und schrieb Alonso zahlreiche Fehlentscheidungen zu.