Barca: Thiago und seine besondere Rolle unter Flick

Philipp Heinemann 16.09.2025 • 12:48 Uhr Der FC Barcelona erfüllt Hansi Flick einen großen Wunsch und holt Thiago zurück ins Trainerteam. Dem Ex-Bayern-Star ist dabei eine besondere Rolle zugedacht.

Im Moment ihres größten Erfolgs fielen sich Hansi Flick und Thiago Alcántara in die Arme. Der Erfolgstrainer und sein Mittelfeldregisseur hatten gerade mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen.

Die Szene sorgte, am Höhepunkt einer historischen Sextuple-Saison, für mächtig Aufsehen. Denn die lange Umarmung war nicht nur hochemotional - sie wurde vor allem als ein Indiz für den kommenden Abschied Thiagos gewertet.

Flick wollte den Spanier damals nicht ziehen lassen. Er schätze ihn als Mensch und als Fußballer, erklärte er.

Letztlich gingen die Wege zwar dennoch auseinander, doch das Vertrauensverhältnis blieb.

Das sind Thiagos Aufgaben im Flick-Team

Nun sind der Coach und sein einstiger Liebling wieder vereint. Thiago ist unter Hansi Flick neuer Co-Trainer beim FC Barcelona.

Nach einem ersten Intermezzo im Vorjahr, das er aus persönlichen Gründen abbrach, ist er diesmal fest für die Zukunft eingeplant. Flick ließ bei Thiago nie locker.

Der einst bei Barca ausgebildete Superstar soll mit „taktischen Aspekten“ und der „Vorbereitung von Trainingseinheiten“ helfen, heißt es in einer Mitteilung seines Vereins. „Neben anderen Dingen“, liest man dort noch.

Andere Dinge? Mit diesen wenigen Worten wird nur bedingt beschrieben, wie wichtig Thiago für Flick sein soll und wie sehr er sich für dessen Verpflichtung eingesetzt hat. In den spanischen Medien wird derweil in größerem Detail auf das neue Jobprofil des 34-Jährigen eingegangen.

So berichtet die in Barcelona ansässige Zeitung Sport von einer Anekdote aus Thiagos erster kurzen Periode als Flick-Assistent. Ein namentlich nicht genannter Star soll im Training erkennbar Frust geschoben und die vorgegeben Übung eingestellt haben - woraufhin Thiago sofort intervenierte.

Thiago und sein Einfluss auf die Barca-Kabine

Der begnadete Ex-Kicker sorgte dafür, dass die Situation nicht eskalierte. Und hatte den Job in Barcelona damit sicher.

Thiago soll das Bindeglied zwischen Flick und der Mannschaft sein. Im Konzert der Superstars kann ein verdienter Maestro wie Thiago die richtigen Töne anschlagen.

Nötig werden könnte das durchaus: Nach einem ernüchternden Remis gegen Rayo Vallecano warnte Flick jüngst vor zu großen Egos in der Kabine. Diese „töten den Erfolg des Teams“, meinte der Ex-Bundestrainer.

In der vergangenen Saison hatte er schon mit an die Öffentlichkeit geratenen Unmutsbekundungen seiner Ersatzspieler zu kämpfen.

Niemand weiß mit den Egos von hochgejubelten Athleten besser umzugehen, als einer, der selbst ganz oben war. Und das war Thiago.

Thiago soll sich auf die Entwicklung der jungen Talente konzentrieren und nicht mit dem Team zu spielen reisen, schreibt Mundo Deportivo. In erster Linie gilt der Fokus den Talenten, die wie er im Mittelfeld zu Hause sind. Marc Casadó verriet vor einem Jahr beispielsweise, wie eindrucksvoll Thiago ihm Flicks System erklärt habe.

Ex-Bayern-Star mit besonderer Vorbildfunktion

Dazu kommt: Thiago - der bis heute als ein Fanliebling beim FC Bayern gilt - hat auch die Schattenseiten des Fußballs bestens kennen gelernt. Zu seinem Leidwesen musste er so manche Verletzung durchstehen.

Auch in dunklen Momenten soll er der aktuellen Barca-Generation daher nun zur Seite stehen. Die Sport führt in ihrem Bericht das Beispiel von Spaniens Nationalspieler Gavi auf.

Wie Thiago einst ist dieser ein Vollblut-Fußballer, der aber öfter vom eigenen Körper ausgebremst wird. Auch aktuell fällt er aus und muss wieder Vertrauen zu den eigenen Fähigkeiten finden. Es droht eine Meniskusoperation.

„Solange du nicht ganz natürlich funktionierst, kannst du es nicht genießen“, sagte Thiago mal über lange Zwangspausen. Der Kopf müsse wieder so denken wie früher, meinte er.

Eine Sichtweise, die er nun auch ungeduldigen Jungstars an die Hand geben soll.

Flick freut sich auf Zusammenarbeit mit Thiago

Auf Thiago warten also viele wichtige Aufgaben. Und Flick dürfte sich auf die kompetente Hilfe freuen. „Seit wir zusammen in München waren, hatten wir immer ein ausgezeichnetes Verhältnis“, sagte der Deutsche schon vor einem Jahr.

Als Thiago seine Spielerkarriere beendete, schlug er sofort zu: „Ich sagte ihm: ‚Ich glaube, du wirst in Zukunft ein hervorragender Trainer sein, wenn du also anfangen möchtest, bist du herzlich willkommen.‘ Er ist ein großartiger Mensch, es ist fantastisch, ihn im Team zu haben, weil er uns sowohl auf als auch neben dem Platz so viel gibt, das ist etwas Großartiges."