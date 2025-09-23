Barcelona: Flick monatelang ohne Gavi

SID 23.09.2025 • 21:53 Uhr Der spanische Nationalspieler wurde am Meniskus operiert und fällt lange aus.

Trainer Hansi Flick muss für den Rest des Jahres auf seinen verletzten Mittelfeldspieler Gavi verzichten. Wie der spanische Fußball-Meister FC Barcelona am Dienstag mitteilte, werde der 21-Jährige nach einer Knieoperation voraussichtlich bis zu fünf Monate ausfallen. Der Grund für den Eingriff sei eine Meniskusverletzung gewesen.

{ "placeholderType": "MREC" }