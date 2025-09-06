Bayern-Liebling kehrt zu Ex-Klub zurück!

SPORT1 06.09.2025 • 20:35 Uhr Thiago Alcántara kehrt offenbar zum FC Barcelona zurück. Der einstige Superstar soll unter Hansi Flick eine wichtige Rolle einnehmen.

Der ehemalige spanische Nationalspieler Thiago Alcántara kehrt ein weiteres Mal zum FC Barcelona zurück. Wie diverse spanische Medien übereinstimmend berichten, wird sich der 34-Jährige dem Trainerteam von Hansi Flick anschließen.

Thiago hatte schon bei dessen Antritt in Katalonien vor einem Jahr zum Staff gehört. Doch zum Ende der Vorbereitung verließ er den Klub, bei dem er einst ausgebildet worden war, wieder.

Flick und Thiago kennen sich schon lange

Die Marca berichtet, dass Thiago, der in Deutschland sehr erfolgreich für den FC Bayern gespielt hat, aus Steuergründen für ein weiteres Jahr in England sesshaft bleiben musste. Seine letzten Jahre auf dem Platz hatte der begnadete Mittelfeldspieler beim FC Liverpool verbracht.

Damals wie heute soll Thiago bei Barca ein Verbindungsglied zwischen den Trainern und dem Team darstellen. Der Ex-Kicker gilt als Vertrauensperson Flicks auf und neben dem Platz.

