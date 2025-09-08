Dopingverstoß: Zehn Monate Sperre für Bilbaos Álvarez

SID 08.09.2025 • 13:36 Uhr Die UEFA sanktioniert den Verteidiger wegen Einnahme der verbotenen Substanz Canrenon im Mai.

Der spanische Fußballprofi Yeray Álvarez vom spanischen Erstligisten Athletic Bilbao ist wegen eines Dopingverstoßes für zehn Monate gesperrt worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag mit. Der Verteidiger war nach dem Hinspiel im Europa-League-Halbfinale gegen Manchester United (0:3) im Mai positiv auf das verbotene Diuretikum Canrenon getestet worden.

Die UEFA erkannte in ihrem Urteil an, dass Álvarez die Substanz „ohne Vorsatz“ eingenommen habe. Der 30-Jährige hatte erklärt, die Substanz sei über ein Medikament in seinen Körper gelangt, das er nach der Behandlung von Hodenkrebs präventiv gegen Haarausfall eingenommen habe. Laut einer Klubmitteilung gehörte das Mittel seiner Partnerin.

Álvarez fehlt gegen Borussia Dortmund

Der Spanier hatte am 2. Juni eine vorläufige Sperre akzeptiert, die nun auf die Strafe angerechnet wird. Die Sperre endet somit am 2. April 2026, wodurch Álvarez unter anderem die Champions-League-Partie gegen Borussia Dortmund im Oktober verpassen wird.

{ "placeholderType": "MREC" }