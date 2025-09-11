Der ehemalige Mittelfeldstar Thiago Alcántara hat erneut bei seinem Ex-Klub FC Barcelona angeheuert. Der 34-Jährige wird dem Trainerstab um Chefcoach Hansi Flick angehören.
Erneute Thiago-Rückkehr perfekt
Wie die Katalanen am Donnerstag mitteilten, wird Thiago als Assistenztrainer fungieren und sich mit taktischen Angelegenheiten befassen. Zudem arbeitet der frühere Bayern-Star an der Vorbereitung von Trainingseinheiten mit.
Am Donnerstag stand der ehemalige spanische Nationalspieler an seinem ersten offiziellen Arbeitstag erstmals wieder bei Barca auf dem Trainingsplatz.
Thiago hatte schon zu Beginn von Flicks Engagement in Katalonien vor einem Jahr zum Staff gehört. Doch zum Ende der Vorbereitung verließ er den Klub, bei dem er einst ausgebildet worden war, wieder.
Die Marca berichtete, dass Thiago, der von 2013 bis 2020 sehr erfolgreich für den FC Bayern gespielt hat, aus Steuergründen für ein weiteres Jahr in England sesshaft bleiben musste. Seine letzten Jahre auf dem Platz hatte der einstige Mittelfeldstratege beim FC Liverpool verbracht.
Thiago gilt auf und neben dem Platz als Vertrauensperson von Flick. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern. 2020 gewannen beide das Triple. Nun sind beide beim FC Barcelona wieder vereint.