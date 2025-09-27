Real Madrid geht im Derby bei Atlético unter

Moritz Thienen 27.09.2025 • 18:35 Uhr Atlético Madrid dominiert das Derby gegen den Stadtrivalen Real Madrid. Xabi Alonso kassiert seine erste Liga-Niederlage.

Krachende Niederlage für Real Madrid! Das Team von Xabi Alonso unterlag im Derby bei Atlético Madrid deutlich mit 2:5 (2:2).

{ "placeholderType": "MREC" }

Für den spanischen Rekordmeister ist es die erste Saisonniederlage im siebten Spiel unter dem neuen Trainer Alonso in La Liga.

Die Königlichen begannen zurückhaltend, was Atlético in der 14. Minute durch Robin Le Normand die frühe Führung ermöglichte. Kylian Mbappé glich in der 25. Minute aus, Arda Güler brachte Real kurz darauf (36.) erneut in Front. Doch noch vor der Pause traf Alexander Sörloth zum 2:2 (45.+3).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel heiß umkämpft. In der 51. Minute verursachte Güler einen Foulelfmeter, den Julian Alvarez verwandelte. Zwölf Minuten später erzielte Alvarez per Freistoß seinen zweiten Treffer des Spiels und besiegelte damit den Sieg für Atlético.

{ "placeholderType": "MREC" }

La Liga: Griezmann beendet unglaubliche Tor-Flaute

Antoine Griezmann (90.+4) legte in der Nachspielzeit das fünfte Tor nach. Der Franzose beendete damit seine unglaubliche Durststrecke in der spanischen Liga.

Saisonübergreifend hatte Griezmann zuvor 22 Ligaspiele in Folge nicht getroffen. Seinen letzten Treffer erzielte er zuvor im Februar beim 2:0-Sieg gegen RCD Mallorca.

Der FC Barcelona könnte mit einem Sieg gegen Real Sociedad am Sonntag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) an den Königlichen vorbeiziehen, aktuell trennen die beiden Mannschaften zwei Punkte.

---