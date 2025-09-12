Einspruch wegen Flick erfolgreich

SID 12.09.2025 • 17:17 Uhr Die UEFA gibt einem Einspruch des FC Barcelona gegen eine Sperre von Trainer Hansi Flick teilweise statt.

Hansi Flick darf beim Champions-League-Auftakt des FC Barcelona doch auf der Trainerbank sitzen. Die UEFA gab einem Einspruch der Katalanen gegen eine Sperre des Deutschen teilweise statt.

Die am 31. Juli verhängte Sperre für ein Spiel werde nun zur Bewährung ausgesetzt, teilte die Europäische Fußball-Union am Freitag mit. Barca startet am Donnerstag bei Newcastle United in die neue Spielzeit der Königsklasse.

UEFA ahndet Schiri-Kritik

Flick hatte am 6. Mai nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Inter Mailand den Schiedsrichter kritisiert, die UEFA wertete dies als unsportliches Verhalten. Die Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro bleibt indes bestehen.