Flick bestraft Rashford vor Barca-Spiel

Vincent Wuttke 21.09.2025 • 21:14 Uhr Marcus Rashford wird trotz seines Doppelpacks unter der Woche auf die Barca-Bank gesetzt. Was dahintersteckt.

Noch am Donnerstag war Marcus Rashford der gefeierte Held beim FC Barcelona. Nun wurde der Engländer im Liga-Heimspiel gegen Getafe von Coach Hansi Flick gesetzt. Doch was steckt dahinter?

Laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo war der Angreifer am Sonntagmorgen minimal zu spät zum Treffen gekommen. Wie das Blatt berichtet, verstieß Rashford damit gegen eine der wichtigsten Regeln des deutschen Trainers und muss nun zunächst zuschauen.

Im Angriff dürfen stattdessen Ferran Torres, Robert Lewandowski und Raphinha von Beginn an ran.

Rashford glänzt in Newcastle

Flick bestätigte den Vorfall. „In Spanien herrscht vielleicht eine andere Mentalität, aber ich muss das erklären. Der Lärm draußen ist sehr laut. Sie sind Profis. Sie müssen pünktlich sein. Es ist das dritte Mal, dass so etwas bei uns passiert und ich hatte keine andere Wahl. Man kann früher kommen. Es ist aber kein großes Problem“, versicherte Flick.

Immerhin: Rashford kam bereits in der 46. Minute in die Partie und bekam von den Fans lauten Applaus.

Für den 27 Jahre alten Rashford ist der Bankplatz durchaus ein Rückschlag. Immerhin hatte er nach seinem Wechsel von Manchester United zu Barca in der Champions League bei Newcastle United (2:1) seine ersten Treffer für die Katalanen erzielt.

Und die britische Presse feierte den Neuzugang danach. „Rashfords spektakulärer Doppelpack zeigt ManUnited, was sie verloren haben“, konstatierte der Telegraph. Die Sun schrieb: „Rashford verdirbt die Toon-Party, als der von ManUnited Verstoßene vor Tuchels Augen einen sensationellen Doppelpack schnürt.“