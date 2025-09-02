Flick mit klarer Ansage an seine Spieler: "Egos killen jeden Erfolg"

Annabella Aulinger 02.09.2025 • 18:21 Uhr Nach dem Unentschieden gegen Rayo Vallecano sieht Barcelona Trainer Hansi Flick rot. Er verpasst seiner Mannschaft einen harten Realitätscheck.

Vergangenen Sonntag hat der FC Barcelona ein ernüchterndes Unentschieden gegen Rayo Vallecano einstecken müssen. Anschließend rüttelte der Trainer seine Spieler wach.

„Wir reden über das Team, nicht über die Spieler. Wir können heute über viele Spieler reden. Das Wichtigste für mich ist jetzt, dass jeder nach Schließung des Transferfensters mit vollem Einsatz dabei ist und dass sich jeder zu 100 Prozent zu diesem Team und Klub verbunden fühlt. Keine Egos, denn die Egos killen jeden Erfolg. Letzte Saison haben wir als Team gespielt, als Einheit, da müssen wir zurück“, sagte Flick.

Zwar ging Barca durch ein Elfmetertor von Lamine Yamal in Führung. Doch in der 67. Minute schaffte Fran Perez den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Nachdem die Katalanen die ersten beiden Spiele der neuen Saison gewonnen hatten, leisteten sie sich nun mit dem Unentschieden den ersten Ausrutscher.

Flick: „Wir haben zu viele Fehler gemacht“

„Uns fehlte die Intensität, wir haben viele Fehler gemacht. Wir können besser spielen. Wir hätten mehr Tore schießen können, das zweite hätte in der ersten Halbzeit fallen können, aber Rayo hat sehr gut gespielt. Ich bin heute mit meiner Mannschaft nicht zufrieden. Wir haben viele Bälle verloren und müssen es besser machen“, sagte Flick nach dem Spiel.

Auch wegen eines Fehlers des Videoassistenten geriet das Spiel in die Schlagzeilen. Zu Beginn des Spiels war das VAR-System ausgefallen.