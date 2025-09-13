Newsticker
La Liga>

Frühe Rote Karte stoppt Real nicht: Nächster Erfolg in La Liga

Real Madrid trotzt Unterzahl

Trotz langer Unterzahl setzt sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso durch.
SID
Auch von einer frühen Rote Karte hat sich Real Madrid in der spanischen La Liga nicht aufhalten lassen.

Die Mannschaft des früheren Leverkusener Meistertrainers Xabi Alonso gewann bei Real Sociedad 2:1 (2:0) - obwohl Dean Huijsen bereits in der 32. Minute vom Platz geflogen war. Alonso haderte zu sehr mit der Entscheidung und sah Gelb (34.).

Zu diesem Zeitpunkt hatte Madrid durch einen Solotreffer von Kylian Mbappé ( 12.) bereits geführt, in Unterzahl legte Arda Güler (44.) gar das 2:0 nach.

Für San Sebastián genügte es nur zum Anschluss durch Mikel Oyarzabal (56.), der einen von Dani Carvajal verschuldeten Handelfmeter sicher verwandelte.

Für Real war es der erst zweite Gegentreffer im vierten Spiel, die Madrid allesamt gewann.

