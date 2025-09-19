Für PSG-Kracher: Barca zieht ins Olympiastadion

SID 19.09.2025 • 10:33 Uhr Die Stadion-Posse bei den Katalanen geht weiter. Für ein weiteres Spiel braucht es einen Alternativplan.

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona zieht für das erste Heimspiel in der Champions League wieder ins Olympiastadion um. Wie der Verein mitteilte, stehen die Genehmigungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im umgebauten Camp Nou weiter aus. Dementsprechend werde der Kracher gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain am 1. Oktober im Olympiastadion stattfinden. Jenes war bereits der Ausweichspielort in den vergangenen beiden Spielzeiten.

Allerdings war der Mietvertrag für die Arena auf dem Montjuic wegen der anvisierten Rückkehr ins Camp Nou nach der vergangenen Saison ausgelaufen, im Olympiastadion fanden zuletzt zahlreiche andere Events statt. Deshalb musste das Team von Hansi Flick die ersten beiden Liga-Heimspiele der aktuellen Saison im Trainingsstadion Johan Cruyff vor 6000 Zuschauern austragen.