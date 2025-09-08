Neue Entwicklung im Stadion-Chaos des FC Barcelona

SID 08.09.2025 • 18:04 Uhr Die Entscheidung über die Spielstätte soll am Dienstag fallen.

Fürs umgebaute Camp Nou fehlt die finale Freigabe, im Olympiastadion tritt Post Malone auf - und so muss der FC Barcelona sich womöglich einen neuen Austragungsort für sein Heimspiel am Sonntag gegen den FC Valencia suchen.

Laut der Sportzeitung Marca wird eine Kommission des Stadtrats am Dienstag nach einer Inspektion eine Entscheidung über den Austragungsort treffen.

Nach über zwei Jahren Bauzeit steht das Camp Nou zwar vor der Teileröffnung, jedoch fehlt dem Verein die endgültige Bauabnahmebescheinigung. Sollte diese nicht rechtzeitig erteilt werden, wäre das deutlich kleinere Johan-Cruyff-Stadion am Trainingsgelände der Katalanen als Alternative verfügbar.

Spielt Barcelona im Stadion Les Corts?

LaLiga hat den Austragungsort, trotz der nicht ausreichenden Zuschauerkapazität von 8.000 Plätzen, bereits vorläufig akzeptiert. Barcelona müsste jedoch dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind, um den VAR nutzen zu können.

Nach aktuellem Stand gilt die Ausweichlösung als wahrscheinlichste Option. Im Olympiastadion tritt am Freitag der Musiker Post Malone auf, daher sei es nicht möglich, zwei Tage später dort ein Fußballspiel auszutragen.