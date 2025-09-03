Haftstrafe für Espanyol-Fan nach Rassismus gegen Williams

SID 03.09.2025 • 14:25 Uhr Das Urteil ist nach Ansicht der Liga ein weiterer Meilenstein im Kampf gegen Rassismus im spanischen Fußball.

Ein Anhänger des spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona ist am Mittwoch wegen rassistischer Beleidigungen gegen Stürmer Iñaki Williams (31) von Athletic Bilbao zu einer einjährigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Der Fan hatte den Offensivspieler im Januar 2020 bei einem Ligaspiel in Barcelona mit Gesten und Gesängen beleidigt. Nach Angaben des Obersten Gerichtshofs von Katalonien muss der Mann die Haftstrafe unter anderem aufgrund fehlender Vorstrafen nicht antreten. Zudem wurde er mit einer Geldstrafe von rund 1000 Euro und einem dreijährigen Stadionverbot belegt.

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine zweijährige Haftstrafe gefordert, sich aber mit dem Angeklagten auf einen Vergleich geeinigt. „Das heutige Urteil stellt einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen Rassismus im Fußball und die Beseitigung aller Formen von Gewalt innerhalb und außerhalb der Stadien dar“, erklärte die Liga in einer Stellungnahme.