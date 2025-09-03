Newsticker
Haftstrafe für Espanyol-Fan nach Rassismus gegen Williams

Haftstrafe für Rassismus vs. Williams

Das Urteil ist nach Ansicht der Liga ein weiterer Meilenstein im Kampf gegen Rassismus im spanischen Fußball.
Inaki Williams wurde 2020 Opfer von Rassismus
Inaki Williams wurde 2020 Opfer von Rassismus
© AFP/SID/CRISTINA QUICLER
SID
Das Urteil ist nach Ansicht der Liga ein weiterer Meilenstein im Kampf gegen Rassismus im spanischen Fußball.

Ein Anhänger des spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona ist am Mittwoch wegen rassistischer Beleidigungen gegen Stürmer Iñaki Williams (31) von Athletic Bilbao zu einer einjährigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Der Fan hatte den Offensivspieler im Januar 2020 bei einem Ligaspiel in Barcelona mit Gesten und Gesängen beleidigt. Nach Angaben des Obersten Gerichtshofs von Katalonien muss der Mann die Haftstrafe unter anderem aufgrund fehlender Vorstrafen nicht antreten. Zudem wurde er mit einer Geldstrafe von rund 1000 Euro und einem dreijährigen Stadionverbot belegt.

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine zweijährige Haftstrafe gefordert, sich aber mit dem Angeklagten auf einen Vergleich geeinigt. „Das heutige Urteil stellt einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen Rassismus im Fußball und die Beseitigung aller Formen von Gewalt innerhalb und außerhalb der Stadien dar“, erklärte die Liga in einer Stellungnahme.

Spanien war in den vergangenen Jahren immer wieder von rassistischen Vorfällen im Fußball erschüttert worden. Erst im Juni 2024 waren drei Valencia-Fans wegen Beleidigungen gegen Real Madrids Vinícius Júnior zu acht Monaten Haft verurteilt worden. Auch Iñaki Williams und sein Bruder Nico engagieren sich seit Jahren sichtbar gegen Diskriminierung und für mehr Härte im Umgang mit Rassismus.

