La Liga: Ex-Münchner wütet nach Spiel gegen Barca

Vincent Wuttke 29.09.2025 • 11:24 Uhr Der ehemalige Bayern-Profi Alvaro Odriozola beendet eine lange Zeit ohne Einsatz. Nach der Pleite gegen Barca wütet er gegen den Schiedsrichter.

Das knappe 1:2 von Real Sociedad San Sebastián gegen den FC Barcelona war für einen Ex-Bayern-Profi eine emotionale Angelegenheit: Alvaro Odriozola. Denn er beendete nach neun Monaten eine für ihn lange Leidenszeit ohne Einsatz, traf direkt, aber wütete hinterher über den Schiedsrichter.

Grund für seine Aufregung war das 1:1 von Barca durch Jules Koundé in der 43. Minute. Denn vor der Ecke lag seiner Meinung nach eine klare Fehlentscheidung von Referee Alejandro José Hernandez Hernandez vor.

„Das ist ein offensichtlicher Fehler“

Es hätte nämlich einen Abstoß für San Sebastián geben müssen. „Wir haben protestiert, weil es falsch war. Wir spielen Fußball und machen Fehler - auch die Schiedsrichter. Diesmal war es so. Der Schiedsrichter hat sich eindeutig geirrt. Darüber muss man nicht weiter nachdenken“, schilderte der Rechtsverteidiger.

Er forderte, dass der VAR bei solchen Szenen eingreifen darf: „Es sind viele Leute und Kameras da, das kann korrigiert werden. Man muss ihnen helfen, denn das ist ein offensichtlicher Fehler.“

Leihe zum FC Bayern

Odriozola war von Januar bis August 2020 in München. Damals verlieh ihn Real Madrid an die Isar. Der Spanier kam aber nur auf fünf Einsätze. Er gewann trotzdem das Triple.

Danach kehrte Odriozola nach der Zwischenstation Florenz im Sommer 2023 zurück zu seinem Jugendverein. Doch auch dort gehört der Rechtsverteidiger nicht zum Stammpersonal. Gegen Barca machte er sein erstes Saisonspiel.

Odriozola beendet Leidenszeit

Seinen letzten Einsatz hatte er zuvor am 30. Januar in der Europa League beim 2:0 gegen PAOK Saloniki in der Gruppenphase. Er war zwar in dieser Zeit auch kurzzeitig verletzt, doch überwiegend lag es an Leistungsgründen, dass nicht auf den Spanier gesetzt wurde.