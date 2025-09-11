La Liga: Flick wieder vom "FIFA-Virus" getroffen

SPORT1 11.09.2025 • 10:48 Uhr Hansi Flick und der FC Barcelona müssen nach der Länderspielpause wieder einmal einen verletzten Spieler beklagen.

Hansi Flick und der FC Barcelona bekommen nach der Länderspielpause einmal mehr einen verletzten Nationalspieler zurück. Diesmal hat es den Niederländer Frenkie de Jong erwischt, der mit einem muskulären Problem ausfällt.

Auch wenn der Mittelfeldspieler wohl nicht allzu lange fehlen wird, stellt seine Zwangspause den nächsten Fall in einer für Barca extrem ärgerlichen Serie dar. Ganze 15 Spieler verletzten sich seit September 2021 bei Länderspielreisen, schreibt die Mundo Deportivo.

Entsprechend dramatisch klingt die Schlagzeile der in Barcelona ansässigen Zeitung: „Flick wieder vom schädlichen ‚FIFA-Virus‘ bestraft", heißt es dort.

Barca und ein „Tsunami an Vorfällen“

Schon in seiner ersten Saison als Trainer der Katalanen hatte Flick in der Frühphase der Saison mehrere Verletzte zu beklagen. Superstar Pedri hatte sich bei der EM verletzt, Ronald Araújo bei der Copa América und Fermín López bei der spanischen U21.

Damals wie heute musste der einstige Bayern-Coach zudem noch weitere Profis ersetzen. Aktuell fallen Gavi und Alejandro Balde sowie der ohnehin aussortierte Marc-André ter Stegen aus.

Im Bericht der Mundo Deportivo wird daher Alarm geschlagen: Barca habe einen „Tsunami an Vorfällen“ überstehen müssen. Und auch jetzt sei der Spielkalender „höllisch“.