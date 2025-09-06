Stadion-Chaos bei Barca immer schlimmer

In welchem Stadion spielt der FC Barcelona am kommenden Sonntag gegen den FC Valencia? Diese Frage wird immer drängender. Denn LaLiga hat noch immer kein Stadion als Austragungsort bestätigt.
Barcas Stadion-Chaos immer schlimmer
Barca bemüht sich, das kleine Johan-Cruyff-Stadion für die Partie herzurichten. Allerdings besitzt die Arena nur 6.000 Plätze, LaLiga schreibt aber mindestens 8.000 vor.
Laut Informationen der Sportzeitung Marca wäre zwar eine Ausnahmeregelung möglich. Die Ausweichstätte, in der derzeit die zweite Mannschaft und das Frauen-Team spielen, sei aber immer noch nicht abschließend freigegeben worden. Die Überprüfung könne noch bis in die kommende Woche hinein andauern.
Rückkehr ins ungeliebte Olympia-Stadion?
Somit steht derzeit kein Austragungsort für die Partie zwischen Barca und Valencia fest.
Eigentlich wollte Barca längst wieder im renovierten Camp Nou spielen, doch es fehlen nach wie vor die endgültigen Bauabnahmebescheinigungen.
Ins ungeliebte Olympia-Stadion, wo Barca seit Beginn der Bauarbeiten am Camp Nou spielt, möchten die Katalanen ungern zurückkehren.
LaLiga hatte dem FC Barcelona zum Saisonstart bereits drei Auswärtspartien zugeteilt, ein viertes kam nicht infrage.