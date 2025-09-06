Stadion-Chaos bei Barca immer schlimmer

Daniel Höhn 06.09.2025 • 13:42 Uhr Die Stadion-Saga beim FC Barcelona nimmt immer skurrilere Züge an. Noch immer steht nicht fest, wo Barca sein Heimspiel am nächsten Sonntag austrägt.

In welchem Stadion spielt der FC Barcelona am kommenden Sonntag gegen den FC Valencia? Diese Frage wird immer drängender. Denn LaLiga hat noch immer kein Stadion als Austragungsort bestätigt.

Barca bemüht sich, das kleine Johan-Cruyff-Stadion für die Partie herzurichten. Allerdings besitzt die Arena nur 6.000 Plätze, LaLiga schreibt aber mindestens 8.000 vor.

Laut Informationen der Sportzeitung Marca wäre zwar eine Ausnahmeregelung möglich. Die Ausweichstätte, in der derzeit die zweite Mannschaft und das Frauen-Team spielen, sei aber immer noch nicht abschließend freigegeben worden. Die Überprüfung könne noch bis in die kommende Woche hinein andauern.

Rückkehr ins ungeliebte Olympia-Stadion?

Somit steht derzeit kein Austragungsort für die Partie zwischen Barca und Valencia fest.

Eigentlich wollte Barca längst wieder im renovierten Camp Nou spielen, doch es fehlen nach wie vor die endgültigen Bauabnahmebescheinigungen.

Ins ungeliebte Olympia-Stadion, wo Barca seit Beginn der Bauarbeiten am Camp Nou spielt, möchten die Katalanen ungern zurückkehren.