Lange Pause! Bittere Diagnose für Rüdiger

Stefan Kumberger , Maximilian Lotz 12.09.2025 • 19:26 Uhr Nationalspieler Antonio Rüdiger fällt wegen einer Verletzung lange aus. Das hat wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft.

Hiobsbotschaft für Antonio Rüdiger! Wie Real Madrid am Freitag mitteilte, wurde bei dem Innenverteidiger eine Oberschenkelverletzung im linken Bein diagnostiziert.

Betroffen ist der Musculus rectus femoris an der Vorderseite des linken Oberschenkels. Der 32-Jährige zog sich die Blessur im Abschlusstraining für das Auswärtsspiel in San Sebastián am Samstag zu.

Sein Klub nannte keine genaue Ausfallzeit, doch es ist mit einer längeren Zwangspause zu rechnen.

Rüdiger wird DFB-Team fehlen

Das hat auch Auswirkungen auf die deutsche Nationalmannschaft.

Nach SPORT1-Informationen wird der Abwehrchef dem Bundestrainer Julian Nagelsmann sehr wahrscheinlich für beide Abstellperioden im Jahr 2025 fehlen.

Zuletzt hatten bereits Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen, Tim Kleindienst, Deniz Undav und Nico Schlotterbeck gefehlt.

Rüdiger hatte sowohl gegen die Slowakei (0:2) als auch gegen Nordirland (3:1) in der Startelf gestanden. Bei der blamablen Niederlage zum Auftakt der WM-Quali gab er - wie viele seiner Teamkollegen - keine glückliche Figur ab.

DFB-Team in der WM-Qualifikation gefordert

In der WM-Qualifikation trifft die DFB-Auswahl im Oktober auf Luxemburg (10. Oktober) und Nordirland (13. Oktober).

