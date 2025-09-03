Mallorca suspendiert Kapitän Rodríguez nach Trainerkritik

SID 03.09.2025 • 12:29 Uhr Nach umstrittenen Äußerungen suspendiert RCD Mallorca Vereinslegende Dani Rodríguez. Zusätzlich wird dem 37-Jährigen die Kapitänsbinde entzogen.

Der spanische Erstligist RCD Mallorca hat Mittelfeldspieler Dani Rodríguez nach dessen öffentlicher Kritik an Trainer Jagoba Arrasate suspendiert und ihm die Kapitänsbinde entzogen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, seien „das Arbeitsverhältnis sowie die Gehaltszahlungen“ ausgesetzt worden.

Der 37-Jährige hatte sich nach der Niederlage (1:2) am Samstag bei Real Madrid auf Instagram darüber beschwert, dass er nicht berücksichtigt worden war. Stattdessen hatte der erst 19 Jahre alte Neuzugang Jan Virgili, wenige Tage zuvor vom FC Barcelona verpflichtet, kurz vor Schluss den Vorzug erhalten.

„Es schmerzt, dass ein Spieler, der gerade erst mit einer einzigen Trainingseinheit angekommen ist, den Vorzug vor Mitspielern erhält, die seit Jahren dieses Trikot mit Schweiß und Einsatz verteidigen“, schrieb Rodríguez.

Der offensive Mittelfeldspieler ergänzte zudem, dass seine Familie extra für ihn nach Madrid gereist war, „mit der Hoffnung meiner Kinder, ihren Vater im Bernabéu spielen zu sehen. Wichtige Lektion und Ratschlag für sie: Erwarte niemals etwas von irgendjemandem.“

