La Liga>

Nationalspieler Rüdiger fällt wochenlang aus

Nationalspieler Rüdiger fällt wochenlang aus

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann vergrößern sich damit die Verletzungssorgen.
Antonio Rüdiger fällt verletzt aus
Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger muss wochenlang pausieren. Der Abwehrspieler von Real Madrid verletzte sich am linken Oberschenkel und dürfte dem DFB-Team in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 32-Jährige zog sich die Blessur im Abschlusstraining für das Auswärtsspiel in San Sebastian am Samstag zu.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann vergrößern sich damit die Verletzungssorgen. Zuletzt hatten bereits Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen, Tim Kleindienst, Deniz Undav und Nico Schlotterbeck gefehlt. Rüdiger hatte sowohl gegen die Slowakei (0:2) als auch gegen Nordirland (3:1) in der Startelf gestanden.

Deutschland trifft im Oktober in der WM-Qualifikation auf Luxemburg (10. Oktober) und Nordirland (13. Oktober), im November folgt das Rückspiel in Luxemburg (14. November) sowie das Heimspiel gegen die Slowakei (17. November).

