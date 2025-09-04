Real Madrid: Alaba reagiert auf Wechselgerüchte

Niklas Senger 04.09.2025 • 13:41 Uhr David Alaba dementiert die Wechselgerüchte der vergangenen Wochen und gibt einen Einblick in seine Gesundheit.

David Alaba hat mit den Gerüchten um einen möglichen Abgang von Real Madrid aufgeräumt. „Ich musste oft lachen, weil gar nichts gestimmt hat“, sagte der 32-Jährige vor den Spielen der österreichischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation.

Auch nach dem Deadline Day in vielen europäischen Ländern können Spieler noch zu Teams in anderen Märkten wechseln. So kam am Mittwoch das Gerücht auf, Besiktas Istanbul arbeite an einer Verpflichtung Alabas.

„Ich bin lange genug im Geschäft. Derartige Gerüchte gehören halt dazu. Gott sei Dank sind das Dinge, mit denen ich mich nicht allzu lange beschäftige“, erklärte der ehemalige Bayern-Star.

Alaba: „Weiß nicht, ob es sinnvoll wäre“

Bei den Königlichen wird Alaba sich aber zunächst ins Team zurückkämpfen müssen. Nach einer erneuten Knieverletzung feierte Alaba Anfang August sein Comeback im Testspiel gegen Zweitligist CD Leganés. In La Liga wartet Alaba unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso allerdings noch auf seinen ersten Einsatz.

Sein Fitnesszustand sei inzwischen kein Ausschlusskriterium mehr für Einsatzminuten bei Real. „Ich fühle mich sehr gut, konnte in den letzten Monaten gute Schritte nach vorne machen. Ich glaube schon, dass es im Nationalteam jetzt schon für 90 Minuten reichen würde“, erklärte Alaba, ergänzte aber auch: „Ob es sinnvoll wäre, weiß ich nicht. Wie es ist, werden die nächsten Spiele zeigen.“