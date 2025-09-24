Real marschiert - und Vinicius vermisst Modric

SID 24.09.2025 • 10:00 Uhr Trainer Xabi Alonso baut mit dem spanischen Rekordmeister den perfekten Start aus. Und er will noch mehr.

Vinicius Junior schickte nach seinem Außenrist-Traumtor beste Grüße nach Mailand. "Das hat mir Luka Modric beigebracht", sagte der Starstürmer von Real Madrid nach dem 4:1 bei UD Levante am Dienstagabend: "Wir vermissen ihn." Der Kroate hatte Real im Sommer nach 13 Jahren Richtung Italien verlassen.

Der sportliche Verlust jedoch scheint sich zumindest in Grenzen zu halten. Sechs Liga-Spiele, 14:3 Tore, Real ist derzeit unaufhaltsam. "Der Weg ist der richtige, was die Ergebnisse und die Art betrifft, wie wir die Dinge angehen", betonte Trainer Xabi Alonso: "Und das ist erst der Anfang."

Vinicius Junior, der ein zweites Tor vorbereitete, blickte nach einem dicken Lob seines Trainers ("eine entscheidende und sehr starke Leistung") bereits auf den Samstag (16.15 Uhr/DAZN) voraus - dann geht es ins brodelnde Estadio Metropolitano zum Stadtrivalen Atlético. "Wir freuen uns sehr darauf", sagte der Brasilianer, "erst mal müssen wir uns etwas ausruhen und diesen wichtigen Sieg genießen. Dann können wir hoffentlich auch am Samstag gewinnen."