Real-Star spricht über persönliche Probleme: "Nach all dem, was ich durchgemacht habe"

In einem Interview spricht Real-Star Rodrygo über persönliche Probleme und seine Hoffnung für die nächsten Wochen.

Hinter Real-Star Rodrygo liegt alles andere als eine einfache Zeit. In einem Interview hat der Offensivspieler nun Einblicke in sein Seelenleben gewährt und über seine Probleme gesprochen.

In der Endphase der zurückliegenden Saison verlor der 24-Jährige seinen Platz im Team, schwere Monate für den Brasilianer. „Ich komme langsam wieder in Form, nach all dem, was ich durchgemacht habe. Ich hatte eine sehr schwierige Zeit am Ende der vergangenen Saison“, sagte er im Gespräch mit TNT Sports Brasilien.

Nach der Pleite im spanischen Pokalfinale gegen den FC Barcelona Ende April entschied der damalige Trainer Carlo Ancelotti, den Brasilianer nicht mehr einzusetzen – und daran änderte sich erstmal nichts.

Rodrygo dankt an Familie und Ancelotti

Auch unter dem neuen Übungsleiter Xabi Alonso war Rodrygo bei der Klub-WM in den USA zumeist nur auf der Bank zu finden. Doch trotz der bitteren Entscheidung empfindet der Offensivkünstler Dankbarkeit für seinen Ex-Trainer.

„Ich möchte meiner Familie dafür danken, dass sie immer für mich da gewesen ist. Ich möchte außerdem Ancelotti danken, denn der weiß besser als jeder andere, was ich durchgemacht habe – und er hat mir sehr geholfen.“

Was genau im Leben des Brasilianers vorgegangen ist, und was ihn belastet, verriet er in dem Interview aber nicht.

Rodrygo hofft auf mehr Einsätze

Stattdessen erklärte er, unter Alonso wieder neu durchstarten zu wollen. „Ich opfere mich jeden Tag und warte auf meine Chance. Ich weiß, dass Xabi viel verändert hat. Er hat mich zu Beginn der Saison öfter auf links gebracht. Aber jeder weiß, dass ich auch in der Mitte oder rechts spielen kann.“

Das Problem: Die Konkurrenz im Angriff der Königlichen ist massiv. So drängt neben Vinícius Jr. und Brahim Díaz auch der wieder genesene Jude Bellingham in die Startelf.

