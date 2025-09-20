Real und Alonso setzten perfekten Saisonstart fort

SID 20.09.2025 • 18:16 Uhr Rekordmeister Madrid feiert im fünften Ligaspiel den fünften Sieg. Das Team von Xabi Alonso marschiert - und freut sich über eine wichtige Rückkehr.

Xabi Alonso hat mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid den perfekten Saisonstart fortgesetzt. Die Königlichen feierten mit ihrem neuen Trainer am fünften Spieltag von La Liga mit 2:0 (1:0) gegen das bisherige Überraschungsteam Espanyol Barcelona den fünften Sieg.

Vier Tage nach dem 2:1 zum Champions-League-Auftakt gegen Olympique Marseille gelang Real zunächst offensiv wenig, erst ein Distanzschuss von Eder Militao in den Winkel brachte die Führung (22.).

Danach wurden die Aktionen des Tabellenführers zielstrebiger, doch hochkarätige Chancen sprangen kaum heraus, die beste vor der Pause vergab Kylian Mbappé (45.+3). Für die Entscheidung sorgte der Franzose gleich nach dem Wiederbeginn mit seinem siebten Tor im sechsten Pflichtspiel (47.).

Neben Nationalspieler Antonio Rüdiger fehlte Alonso auch der Engländer Trent Alexander-Arnold, der gegen Marseille ebenfalls eine Oberschenkelverletzung erlitten hatte.

