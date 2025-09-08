Newsticker
Spanien: Alonso zum Trainer des Monats gewählt

Alonso Trainer des Monats

Alonso und Real sind perfekt in die Saison gestartet
© AFP/SID/Cesar MANSO
SID
Der ehemalige Leverkusener ist mit Real Madrid perfekt in die neue La-Liga-Saison gestartet.

Xabi Alonso ist in der spanischen La Liga zum Trainer des Monats August gewählt worden. Nach dem perfekten Saisonstart mit neun Punkten und 6:1 Toren aus drei Spielen steht der ehemalige Leverkusener Double-Held mit Rekordmeister Real Madrid an der Tabellenspitze, bei der Endabstimmung setzte sich der gebürtige Baske gegen Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) und Manolo González (Espanyol Barcelona) durch.

Alonso war im Sommer nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren bei Bayer Leverkusen samt Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal in der Saison 2023/24 nach Madrid zu seinem Ex-Verein gewechselt. Bei Real steht der 43-Jährige nach einer maximal enttäuschenden Vorsaison mit Platz zwei hinter Erzrivale FC Barcelona und dem Ende der Ära von Carlo Ancelotti unter Druck. Bei der Klub-WM im Sommer hatte Alonso die Königlichen bis ins Halbfinale geführt, war dort aber krachend mit 0:4 an Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gescheitert.

