Verbreitung von Sex-Video: Real-Profi Asencio muss vor Gericht

SID 18.09.2025 • 16:27 Uhr Der 22-Jährige beteuert seine Unschuld.

Fußball-Profi Raúl Asencio von Real Madrid muss sich mit drei ehemaligen Jugendspielern des spanischen Rekordmeisters wegen der Erstellung bzw. Verbreitung eines Sex-Videos mit einer Minderjährigen vor Gericht verantworten. Das teilte die spanische Justiz am Donnerstag mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein Gericht in Las Palmas verkündete die Eröffnung eines Verfahrens gegen die vier Fußballer. In Kürze soll ein Verhandlungstermin festgelegt werden. Asencio hat bestätigt, dass er zu den Beschuldigten gehört, er beteuert jedoch seine Unschuld. Er habe das Video weder aufgenommen, noch sei er daran beteiligt gewesen.