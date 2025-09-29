Höchste Alarmstufe: La-Liga-Spiel von Valencia verschoben

SID 29.09.2025 • 17:36 Uhr Die Partie zwischen dem FC Valencia und Real Oviedo muss verschoben werden. Seit Sonntag gilt die höchste Alarmstufe.

Aufgrund von starken Regenfällen ist das La-Liga-Spiel zwischen dem FC Valencia und Real Oviedo verschoben worden.

Das gab der spanische Fußballverband (RFEF) am Montagnachmittag wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff um 21 Uhr bekannt. Das Spiel soll nun am Dienstag (20 Uhr) nachgeholt werden.

Höchste Alarmstufe in Valencia

Nach der Warnung des spanischen Wetterdienstes vor Starkregen und Überschwemmungen blieben am Montag Schulen und Hochschulen in der Stadt Valencia geschlossen, ebenso wie andere öffentliche Einrichtungen. Seit Sonntag gilt die höchste Alarmstufe.

Der FC Valencia teilte mit, dass alle Trainingseinheiten sämtlicher Senioren- und Jugendteams abgesagt wurden, auch die Geschäftsstelle blieb geschlossen.

