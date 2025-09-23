Wohl Überraschungstreffen wegen Real-Superstar Vinícius Jr.

Curdt Blumenthal 23.09.2025 • 12:59 Uhr Vinícius Jr. soll mit Real Madrid wieder intensiv über eine Vertragsverlängerung verhandeln. Neben dem Gehalt spielen wohl auch jüngste Entwicklungen eine entscheidende Rolle.

In Spanien soll es zu überraschenden Vertragsverhandlungen zwischen Vinícius Júnior und Real Madrid gekommen sein. Darüber berichtet die spanische Sportzeitung as.

Der Brasilianer hat sich dem Bericht zufolge gemeinsam mit seinem Berater Frederico Pena und Manager Tata Soares mit den Klubverantwortlichen getroffen. Eigentlich sollte Pena laut dem spanischen Medienbericht erst Ende Oktober, rund um den Clásico, nach Madrid reisen. Das Treffen soll rund zwei Stunden gedauert haben, über den Inhalt ist bislang nichts bekannt.

Uneinigkeiten beim Gehalt

Vinicius betonte in der Vergangenheit oft, seinen Vertrag bei den Königlichen verlängern zu wollen.

„Ich habe einen Vertrag bis 2027 und hoffe, dass ich ihn so schnell wie möglich verlängern kann“, sagte der Fußballer noch im März.

Der aktuelle Kontrakt läuft im übernächsten Sommer aus, Gespräche über eine längere Zusammenarbeit stocken seit Monaten.

Bereits nach der Klub-WM hatte es Verhandlungen gegeben, laut spanischen Medienberichten sollen vor allem Vinícius‘ Gehaltsvorstellungen eine Barriere sein.

Unzufriedenheit unter Alonso?

Vinícius wirkte zudem unter Real neuem Cheftrainer Xabi Alonso bislang nicht rundum zufrieden. Der 25-Jährige musste unter Alonsos Regie bereits zweimal auf der Bank Platz nehmen – zuletzt beim 2:1-Auftaktsieg in der Champions League gegen Olympique Marseille.

In sechs Pflichtspielen in der laufenden Saison steht der Brasilianer bei zwei Toren und zwei Vorlagen. Am Samstag bereitete er Kylian Mbappés Treffer zum 2:0 gegen Espanyol Barcelona vor, wurde jedoch kurz darauf in der 77. Minute für Rodrygo ausgewechselt.

