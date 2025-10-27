Ärger mit Vinicius: Alonso kündigt Gespräch an

SID 27.10.2025 • 05:24 Uhr Nach dem Erfolg von Real Madrid im Clásico bestimmt der Brasilianer die Schlagzeilen. Grund dafür ist sein Wutausbruch nach seiner Auswechslung.

Xabi Alonso wusste genau, was ihn erwartet. Der Frage nach dem Wutausbruch seines Starangreifers Vinicius Júnior wich der 43-Jährige zwar geschickt aus, und dennoch versicherte er nach seinem ersten Clásico-Erfolg als Trainer: Er werde sehr wohl mit dem Brasilianer, der die Schlagzeilen in Spanien nach dem Prestigesieg von Real Madrid gegen den FC Barcelona (2:1) bestimmte, „darüber reden“. Aber: „Ich möchte den Fokus auf das Wesentliche nicht verlieren. Jetzt werden wir es genießen.“

Was war passiert? Vinicius war bei seiner Auswechslung (72.) wutentbrannt direkt in die Kabine gestürmt, erst einige Minuten später kehrte er auf die Bank zurück. Nach dem Abpfiff lieferte er sich dazu ein Scharmützel mit Barcelonas Jungstar Lamine Yamal. „Keiner von Vinicius‘ Wutanfällen war wie der heutige“, schrieb die spanische Zeitung AS: „Gewaltig ist untertrieben. Beispiellos.“ Mundo Deportivo fragte angesichts des neuerlichen Ärgers: „Vinicius, warum bist du es immer?“

In ungewöhnlicher Deutlichkeit hatte Vinicius seinen Frust über die Auswechlsung beim Stand von 2:1 für Real zum Ausdruck gebracht. „Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten in den Mannschaften, und wir müssen sie verstehen“, sagte Alonso und ergänzte schlichtend: „Zu unserem großartigen Spiel hat auch Vini beigetragen.“