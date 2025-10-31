Barca feiert langersehnte Rückkehr

SPORT1 31.10.2025 • 10:45 Uhr Endlich dürfen die Fans des FC Barcelona ins Camp Nou zurückkehren. Barca lädt zu einem öffentlichen Training ein - für eine kleine Gebühr.

Der FC Barcelona kehrt am 7. November endlich in sein berühmtes Stadion zurück - zumindest für ein Training. Das gab der Klub am Freitagvormittag bekannt.

Barca wird dann ein öffentliches Mannschaftstraining im Camp Nou durchführen. Das Event markiert die symbolische Rückkehr in sein saniertes Stadion.

Insgesamt 23.000 Zuschauer können dabei sein. Für Mitglieder kostet der Einlass fünf Euro, alle anderen müssen zehn Euro bezahlen, wenn sie sich das Training anschauen wollen.

„Die Mannschaft freut sich darauf, die Barca-Fans in ihrem neuen Zuhause begrüßen zu dürfen und mit ihnen dieses erste Wiedersehen im Spotify Camp Nou zu feiern“, heißt es in der Pressemitteilung.

FC Barcelona: Stadiondach im Camp Nou dauert noch länger

Das Training soll auch als Test für Technik und Abläufe im Stadion dienen.

Wann der FC Barcelona sein erstes Heimspiel im Camp Nou nach der Sanierung austragen wird, steht noch nicht fest.

Planmäßig sollte bereits im November 2024 die Rückkehr erfolgen, der Termin verzögerte sich seither jedoch immer wieder.