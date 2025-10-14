Clasico in Gefahr: Barcelona vorerst ohne Lewandowski

SID 14.10.2025 • 13:34 Uhr Während der Clasico seine Schatten vorauswirft, nehmen die Verletzungssorgen beim FC Barcelona zu.

Hiobsbotschaft für den FC Barcelona: Topstürmer Robert Lewandowski droht den kommenden „Clasico“ gegen Real Madrid zu verpassen. Wie der spanische Meister am Dienstagmittag mitteilte, laboriert Lewandowski an einem Muskelriss im linken hinteren Oberschenkel, den er im WM-Qualifikationsspiel mit Polen in Litauen erlitten hat. Die exakte Dauer des Ausfalls sei nach aktuellem Stand nicht absehbar und variiere je nach Schwere der Verletzung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 37-Jährige gesellt sich damit in eine Reihe prominenter Ausfälle der Blaugrana. Unklar ist, ob Cheftrainer Hansi Flick im Spiel gegen Real Madrid am 26. Oktober auf Dani Olmo, Raphinha und Firmin Lopez zählen kann. Ein Einsatz von Lamine Yamal scheint dagegen realistisch. Der 18-Jährige kehrte nach dreiwöchiger Verletzung am Montag ins Mannschaftstraining zurück.