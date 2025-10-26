Clásico: Real Madrid vs. FC Barcelona heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.10.2025 • 13:00 Uhr Am Sonntag treffen in La Liga die großen Rivalen Real Madrid und FC Barcelona im Clásico aufeinander. Ausgerechnet bei diesem Duell muss Hansi Flick auf der Tribüne Platz nehmen.

Für Real Madrid geht es am Sonntag (16.15 Uhr im LIVETICKER) im Clásico gegen den FC Barcelona vor Heimpublikum um Wiedergutmachung für die empfindlichen Niederlagen aus der Vorsaison. In der Spielzeit 2024/25 entschieden die Katalanen alle vier Duelle der beiden spanischen Giganten für sich und gewannen auch deshalb die spanische Meisterschaft, den Pokal und den Supercup.

Aktuell führt Real die Ligatabelle nach neun Spieltagen mit zwei Punkten vor Barcelona an. Doch ausgerechnet beim mit Hochspannung erwarteten Ligagipfel muss Barca-Trainer Hansi Flick nach seiner Gelb-Roten Karte gegen den FC Girona auf der Tribüne des Bernabeú Platz nehmen.

Clásico: So können Sie Real Madrid gegen FC Barcelona heute live verfolgen

Auf den Tag genau feierte Flick dort vor einem Jahr seine Premiere im Klassiker, deklassierte die Königlichen mit 4:0 im eigenen Stadion.

„Das war letzte Saison und liegt in der Vergangenheit“, stellte Flick jedoch klar: „Jetzt ist die Situation anders.“ Zwar wisse er, „wir sind auch in der Lage, in Madrid zu gewinnen“, dafür brauche es jedoch jeden Spieler „auf dem höchstmöglichen Level“, so Flick weiter. Der Gegner habe „ein fantastisches Team“, seine Spieler „müssen kämpfen und bereit sein.“

Clásico: Barca mit Verletzungssorgen

Das hochverdiente und deutliche 6:1 gegen Olympiakos Piräus in der Champions League soll seiner Mannschaft „Selbstbewusstsein für Sonntag“ geben, erklärte Flick. Die Katalanen hatten nach einem guten Saisonstart zuletzt Probleme, was auch an Verletzungssorgen liegt. Mehrere wichtige Spieler fehlen aktuell, darunter Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha und Gavi.

Die vom Leverkusener Meistercoach Xabi Alonso trainierten Madrilenen feierten durch ein 1:0 in der Königsklasse gegen Juventus Turin ebenfalls eine gelungene Generalprobe.

Abgesehen von einer 2:5-Derbyniederlage gegen Atlético läuft es bei Real ohnehin wie geschmiert. Die weiteren elf Partien dieser Spielzeit wurden alle gewonnen. „Wir sind auf dem aufsteigenden Ast, die Entwicklung ist gut“, bilanzierte der Real-Trainer.

Angesichts des frühen Zeitpunkts dürfe man den Clásico aber nicht überbewerten. „Trotzdem hat das Match eine hohe Bedeutung, wegen des Spiels an sich, aber auch wegen der Meisterschaft und wegen der großen Wirkung, die es hat“, betonte Alonso.

