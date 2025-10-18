Ehemaliger Dortmunder trifft traumhaft gegen den FC Barcelona

Mit einem wunderschönen Treffer hat Axel Witsel seinen FC Girona beim favorisierten FC Barcelona in der 20. Minute zwischenzeitlich zurück ins Spiel gebracht.
Ex-Dortmunder trifft traumhaft
Beim Stand von 1:0 für Barca setzte der ehemalige Dortmunder im Anschluss an eine Ecke auf Vorlage von Arnau Martinez zum Fallrückzieher an - und traf sensationell in die Maschen.
Aus gut zehn Metern Entfernung nahm er den Ball mit dem Rücken zum Tor volley mit rechts und schoss ihn flach ins rechte Eck.
Witsel spielte vier Jahre in Dortmund
Der Belgier Witsel, der zwischen 2018 und 2022 für den BVB gespielt hatte, ließ sich anschließend gebührend feiern.
Barcelona war kurz zuvor durch Pedri in Führung gegangen und feierte am Ende einen knappen 2:1-Erfolg. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Ronald Araujo auf Vorlage von Frenkie de Jong zum Sieg.
Zu diesem Zeitpunkt stand Hansi Flick schon nicht mehr an der Seitenlinie. Der deutsche Trainer von Barca sah wenige Minuten zuvor wegen Meckerns innerhalb von kurzer Zeit die Gelbe und die Gelb-Rote Karte.
Damit ist Flick für den kommenden Clásico gegen Real Madrid am Sonntag nächster Woche (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER) gesperrt.