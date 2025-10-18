Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

Ehemaliger Dortmunder trifft traumhaft gegen den FC Barcelona

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Ex-Dortmunder trifft traumhaft

Der FC Barcelona müht sich gegen Girona zu einem Last-Minute-Sieg. Für den schönsten Treffer sorgt aber Axel Witsel.
Axel Witsel feiert seinen Ausgleichstreffer
Axel Witsel feiert seinen Ausgleichstreffer
© IMAGO/IPA Sport
SPORT1
Der FC Barcelona müht sich gegen Girona zu einem Last-Minute-Sieg. Für den schönsten Treffer sorgt aber Axel Witsel.

Mit einem wunderschönen Treffer hat Axel Witsel seinen FC Girona beim favorisierten FC Barcelona in der 20. Minute zwischenzeitlich zurück ins Spiel gebracht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim Stand von 1:0 für Barca setzte der ehemalige Dortmunder im Anschluss an eine Ecke auf Vorlage von Arnau Martinez zum Fallrückzieher an - und traf sensationell in die Maschen.

Aus gut zehn Metern Entfernung nahm er den Ball mit dem Rücken zum Tor volley mit rechts und schoss ihn flach ins rechte Eck.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Witsel spielte vier Jahre in Dortmund

Der Belgier Witsel, der zwischen 2018 und 2022 für den BVB gespielt hatte, ließ sich anschließend gebührend feiern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Barcelona war kurz zuvor durch Pedri in Führung gegangen und feierte am Ende einen knappen 2:1-Erfolg. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Ronald Araujo auf Vorlage von Frenkie de Jong zum Sieg.

Zu diesem Zeitpunkt stand Hansi Flick schon nicht mehr an der Seitenlinie. Der deutsche Trainer von Barca sah wenige Minuten zuvor wegen Meckerns innerhalb von kurzer Zeit die Gelbe und die Gelb-Rote Karte.

Damit ist Flick für den kommenden Clásico gegen Real Madrid am Sonntag nächster Woche (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER) gesperrt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite