Erster Auswärtssieg: Atlético wieder Vierter

SID 27.10.2025 • 22:59 Uhr Atlético beendet die Auswärtsmisere in Sevilla - auch weil Trainersohn Giuliano Simeone trifft. Der Klub springt wieder auf einen Champions-League-Rang.

Atlético Madrid hat Champions-League-Platz vier in der spanischen La Liga zurückerobert.

Die Mannschaft von Starcoach Diego Simeone setzte sich zum Abschluss des zehnten Spieltags mit 2:0 (2:0) bei Betis Sevilla durch und schob sich damit wieder an Espanyol Barcelona vorbei.

Trainersohn Giuliano Simeone (3.) und Álex Baena (45.+1) schossen die Gäste zum wettbewerbsübergreifend ersten Auswärtssieg der Saison.