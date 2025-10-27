Erster Auswärtssieg: Atlético wieder Vierter

Newsticker
Atlético beendet die Auswärtsmisere in Sevilla - auch weil Trainersohn Giuliano Simeone trifft. Der Klub springt wieder auf einen Champions-League-Rang.
Atlético Madrid hat Champions-League-Platz vier in der spanischen La Liga zurückerobert.

Die Mannschaft von Starcoach Diego Simeone setzte sich zum Abschluss des zehnten Spieltags mit 2:0 (2:0) bei Betis Sevilla durch und schob sich damit wieder an Espanyol Barcelona vorbei.

Trainersohn Giuliano Simeone (3.) und Álex Baena (45.+1) schossen die Gäste zum wettbewerbsübergreifend ersten Auswärtssieg der Saison.

Zuletzt hatte es ein 0:4 beim FC Arsenal in der Champions League gesetzt. In der Liga liegt Atlético bereits acht Punkte hinter Stadtrivale Real an der Tabellenspitze zurück.

