FC Barcelona: Knickte Flick ein? Wirbel um Yamal

Johannes Behm 17.10.2025 • 14:03 Uhr Lamine Yamal sorgt in Spanien mal wieder für Schlagzeilen. Gab ihm Hansi Flick widerwillig einen Freifahrtschein?

Beim FC Barcelona brodelt es angeblich hinter den Kulissen. Im Mittelpunkt soll Trainer Hansi Flick stehen, der Lamine Yamal beim 1:2 gegen Paris Saint-Germain trotz einer angeblichen Verspätung zu einer Besprechung im Vorfeld in der Startaufstellung beließ.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das behauptete der spanische Journalist Manu beim Radiosender Cadena SER. Bestätigt sind die Aussagen zwar nicht, doch selbst die spanische Sportzeitung As machte den angeblichen Vorfall zur großen Titelgeschichte.

Zum Hintergrund: Flick setzt bei Barca auf strenge Disziplinarmaßnahmen. Wegen Verspätungen flogen in der Vergangenheit schon einige Stars aus der Startelf.

Musste Deco bei Flick wegen Yamal vermitteln?

Vor der Partie in der Champions League soll der ehemalige Bundestrainer deswegen auch geplant haben, den 18-Jährigen auf die Bank zu setzen. Laut Carreno habe sich in der Folge dann allerdings Sportdirektor Deco eingeschaltet.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Deco musste vermitteln, damit Lamine spielen konnte“, behauptete Carreno. Der deutsche Trainer sei sehr verärgert über die Situation gewesen. „Flick nahm diese Entmachtung nicht gerne hin, da er der Meinung ist, dass diese Strafe, wenn sie für einen gilt, für alle gelten sollte”.