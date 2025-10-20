Flick gelobt Besserung: "Muss mein Verhalten ändern"

SID 20.10.2025 • 15:08 Uhr Am Wochenende war der Coach des FC Barcelona mit einem emotionalen Ausbruch aufgefallen. Das soll in Zukunft nicht mehr passieren.

Nach seinem Platzverweis und dem emotionalen Ausbruch am vergangenen Wochenende hat Trainer Hansi Flick Besserung gelobt.

„Ich mag es nicht, wenn ich mich so im Fernsehen sehe, und ich möchte nicht, dass meine Enkel ihren Großvater so sehen“, sagte der Coach des FC Barcelona, nachdem er am Sonntag im Ligaspiel gegen den FC Girona (2:1) Gelb-Rot gesehen und den späten Siegtreffer (90.+3) mit einer obszönen Geste bejubelt hatte: „Also muss ich wahrscheinlich mein Verhalten ändern.“

Gleiche Reaktion schon früher

Der frühere Fußball-Bundestrainer versicherte, dass er „nicht nervöser“ sei. „Aber vielleicht sind meine Emotionen nicht mehr dieselben wie früher“, sagte Flick vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (18.45 Uhr auf SPORT1 im LIVETICKER) gegen Olympiakos Piräus.

Er verwies auf das 8:2 in seiner Zeit als Bayern-Coach gegen Barcelona im Königsklassen-Viertelfinale 2020. Auf den Bildern sei zu sehen gewesen, „dass ich beim ersten, zweiten und achten Tor dieselbe Reaktion hatte: Die Leute sagten, ich würde nie lächeln“, sagte Flick.

„Ich lebe für den Verein“

In seinem ersten Jahr als Trainer der Katalanen habe er jedoch einen Wandel durchlaufen.