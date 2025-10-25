"Große Ehre": Er vertritt Flick im Clásico

Maximilian Lotz 25.10.2025 • 17:29 Uhr Der FC Barcelona muss im Clásico gegen Real Madrid ohne den gesperrten Chefcoach Hansi Flick auskommen. Dessen Vertreter verspürt eine „große Ehre“.

Bis zuletzt hatte der FC Barcelona noch gegen die Sperre von Chefcoach Hansi Flick gekämpft. Doch die Spieltags-PK vor dem Clásico gegen Real Madrid (16.15 Uhr im LIVETICKER) schaffte nun Klarheit: Marcus Sorg vertrat Flick.

Der langjährige Assistent wird auch am Sonntag beim Spiel die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen, wie die Katalanen bestätigten.

„Es ist eine Ehre, auf der Bank zu sitzen“, sagte Sorg auf der Pressekonferenz. „Wenn Hansi nicht da ist, spürt man seine Abwesenheit. Er ist der wichtigste Teil des Teams.“ Aber die Mannschaft wisse, was sie zu tun habe.

Nicht nur Flick fehlt dem FC Barcelona

Personell muss Sorg, der seinen letzten Cheftrainerposten auf Profiebene 2011 beim SC Freiburg ausübte, allerdings einige Rückschläge verkraften. Neben Robert Lewandowski, Dani Olmo und Gavi fehlt auch Offensivstar Raphinha. Zudem sind Ferran Torres und Jules Koundé fraglich.

Flick hatte im vergangenen Liga-Spiel Gelb-Rot gesehen. Zwar habe Barcelona laut spanischen Medien Einspruch gegen das am Mittwoch von der RFEF verkündete Strafmaß von einem Spiel Sperre einlegt. Doch die Rücknahme der Sperre galt ohnehin als unwahrscheinlich.