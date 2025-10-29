La Liga: Hiobsbotschaft für Flick und Barca!

SPORT1 29.10.2025 • 17:37 Uhr Hansi Flick muss den nächsten prominenten Ausfall beklagen. Diesmal trifft es einen seiner wichtigsten Spieler.

Hansi Flick muss in den kommenden Wochen auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten: Der spanische Superstar Pedri hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird vorerst ausfallen.

Wie der Klub mitteilte, erlitt der Mittelfeldspieler einen Riss im distalen Bizepsmuskel des linken Oberschenkels. Der Klub machte selbst keine Angaben zur Länge des Ausfalls, in den spanischen Medien ist aber von einer längeren Zwangspause die Rede.

Pedri werde erst nach der nächsten Länderspielpause zurückerwartet - diese findet Mitte November statt.

Barca von Verletzungsproblemen gebeutelt

Der Ausfall kommt für Flick und Barca zu Unzeiten. Nach der Niederlage im Clásico gegen Real Madrid stehen die Katalanen in LaLiga unter Druck, der Abstand auf die Königlichen beträgt nach zehn Spielen bereits fünf Punkte.

Zudem ist Barcelona ohnehin schon von Verletzungssorgen geplagt. Im Mittelfeld fielen zuletzt auch Gavi und Dani Olmo aus. Die Offensive musste ohne Raphinha und Robert Lewandowski auskommen. In der Verteidigung fehlt Andreas Christensen, im Tor müssen Joan García und Marc-André ter Stegen passen.