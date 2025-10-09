Newsticker
Schock für Real-Star Vinícius Júnior

Schock für Real-Star

Im Haus von Real-Superstar Vinícius Jr. kommt es am Donnerstagmorgen zu einem Brand - glücklicherweise ohne Verletzte.
Luca Utz
Im Haus von Real-Superstar Vinícius Jr. kommt es am Donnerstagmorgen zu einem Brand - glücklicherweise ohne Verletzte.

Im Haus von Real Madrids Starspieler Vinícius Júnior ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, löste ein elektrischer Defekt den Brand im Haus des Brasilianers aus.

Demnach sei in der Sauna im Keller des Hauses das Feuer ausgebrochen, gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr verständigt.

Vinicius während Feuer nicht zu Hause

Die Einsatzkräfte schafften es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und vom Rauch eingenebelte Räume zu lüften.

Dieser sei bis ins zweite Stockwerk des Hauses gedrungen. Die Flammen breiteten sich dem Vernehmen nach nicht weiter aus.

Glücklicherweise kam es durch das Feuer zu keinen Verletzungen oder Vergiftungen. Vinicius war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zu Hause. Der Brasilianer befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft in Südkorea, wo am Freitag ein Test-Länderspiel stattfindet.

