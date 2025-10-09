Schock für Real-Star Vinícius Júnior

Luca Utz 09.10.2025 • 14:28 Uhr Im Haus von Real-Superstar Vinícius Jr. kommt es am Donnerstagmorgen zu einem Brand - glücklicherweise ohne Verletzte.

Im Haus von Real Madrids Starspieler Vinícius Júnior ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, löste ein elektrischer Defekt den Brand im Haus des Brasilianers aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Demnach sei in der Sauna im Keller des Hauses das Feuer ausgebrochen, gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr verständigt.

Vinicius während Feuer nicht zu Hause

Die Einsatzkräfte schafften es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und vom Rauch eingenebelte Räume zu lüften.

Dieser sei bis ins zweite Stockwerk des Hauses gedrungen. Die Flammen breiteten sich dem Vernehmen nach nicht weiter aus.

{ "placeholderType": "MREC" }