Real zieht an Barcelona vorbei

SID 04.10.2025 • 23:03 Uhr Durch den Erfolg gegen den FC Villarreal springt Real Madrid vorläufig an die Tabellenspitze. Vinícius Junior überragte.

Real Madrid hat im Fernduell mit Hansi Flick und dem FC Barcelona um die Tabellenspitze vorgelegt.

Der spanische Fußball-Rekordmeister bezwang den Verfolger FC Villarreal am Samstagabend durch zwei Tore von Vinicius Junior mit 3:1 (0:0) und zog mit 21 Punkten aus acht Spielen an Barcelona (19) vorbei, das am Sonntag (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER) mit einem Sieg beim FC Sevilla kontern kann.

Trainer Xabi Alonso und seine Mannschaft sind damit nach dem bitteren 2:5 im Stadtderby bei Atlético auch in der Liga wieder auf Kurs. Am Dienstag hatte Real in der Champions League bereits beim kasachischen Außenseiter Qairat Almaty 5:0 gewonnen.

La Liga: Real Madrid siegt souverän

Gegen Villarreal waren die Gastgeber deutlich überlegen, sie brauchten aber einen abgefälschten Schuss von Vinicius Junior (47.), um in Führung zu gehen.

Der Brasilianer legte in der 69. Minute mit einem Foulelfmeter auch nach.