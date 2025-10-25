"Respektlos und dumm": Real-Ärger wegen Lamine Yamal

SPORT1 25.10.2025 • 10:45 Uhr Vor dem Clásico zwischen Real und Barca gibt es in Spanien Ärger. Im Mittelpunkt: Superstar Lamine Yamal und seine „respeklosen“ Aussagen.

Am Sonntag ist es mal wieder soweit: Im Estadio Santiago Bernabéu steigt der Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER). Bereits vor der Partie fliegen Giftpfeile hin und her. Im Mittelpunkt: Barca-Superstar Lamine Yamal.

Der Youngster war im Vorfeld der Partie bei einer Interviewrunde der spanischen Kings League zu Gast. Der Gründer der Streamer-Liga, Ex-Barca-Star Gerard Piqué, fragte Yamal dabei scherzhaft, ob die Königlichen das Äquivalent zum Streamer-Team Porcinos seien, das in der Kings League von den Schiedsrichtern angeblich bevorzugt wird.

Die Antwort des 18-Jährigen fiel in der Folge durchaus deutlich aus. „Ja, sie werden bevorzugt und dann beschweren sie sich auch noch“, sagte der Offensivspieler.

Real-Profis finden Aussagen von Yamal wohl respektlos

Als er später noch einmal gefragt wurde, ob Real bevorzugt werde, wollte er seine vorher getätigte Aussage nicht mehr bestätigen und erklärte: „Schauen wir mal.“

Bei den Königlichen kommen die Aussagen von Yamal derweil offenbar alles andere als gut an. So berichtet die Mundo Deportivo, die Sprüche seien als „dumm“ und „respektlos“ aufgenommen worden und gefährdeten auch die Harmonie in der spanischen Nationalmannschaft.