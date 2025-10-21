Spaniens Fußball-Liga bläst US-Spiel ab - und klagt bitterlich

SID 21.10.2025 • 22:11 Uhr Die Partie zwischen dem FC Villarreal und dem FC Barcelona findet nach massiven Protesten nun doch nicht in Miami statt. Die Liga-Verantwortlichen machen dennoch klar, dass sie den Widerstand gegen ihre Pläne für grundfalsch halten.

Das umstrittene „Auswärts-Auswärtsspiel“ des FC Barcelona in Miami findet nach Protesten von Spielern und Fans nun doch nicht statt.

Spaniens LaLiga gab den Plan, das Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Villarreal und Barca am 20. Dezember in den USA auszutragen, am Dienstag auf - aufgrund der in Spanien entstandenen „Unsicherheit“. Zugleich machen die Liga-Verantwortlichen in klagendem Ton überdeutlich, dass sie die Kritik an ihren Plänen für grundfalsch halten.

LaLiga trauert vergebener Chance hinterher

Die Liga bedaure es „zutiefst, dass dieses Projekt, das eine historische und unvergleichliche Gelegenheit zur Internationalisierung des spanischen Fußballs darstellte, nicht weitergeführt werden kann“, hieß es am Dienstagabend in einer Pressemitteilung.

Ein Spiel im Ausland hätte „einen entscheidenden Schritt in der globalen Expansion unserer Liga bedeutet“, Initiativen wie diese seien „entscheidend, um die Nachhaltigkeit und das Wachstum des spanischen Fußballs zu gewährleisten“. Darauf zu verzichten, erschwere „die Generierung neuer Einnahmen“ und begrenze „die Fähigkeit der Vereine zu investieren“.

Auch der FC Barcelona äußerte sich in einem eigenen Statement ähnlich: Der Klub „bedauert die verpasste Chance, das Image der Liga in einem strategischen Markt mit großem Wachstumspotenzial und der Möglichkeit, Ressourcen für alle zu generieren, zu stärken.“

Am ersten Spiel einer europäischen Liga im Ausland hatte es heftige Kritik gegeben, sowohl von den Fans, als auch von den Spielern. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte nur „widerstrebend“ und „ausnahmsweise“ zugestimmt.