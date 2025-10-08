Umstrittenes Barca-Ligaspiel in Miami fix

SID 08.10.2025 • 20:26 Uhr Der FC Barcelona und der FC Villarreal schreiben mit der Partie im US-Bundesstaat Florida europäische Fußball-Geschichte. Das Spiel sorgt für große Diskussion.

Hansi Flicks FC Barcelona und der FC Villarreal stehen vor einer Premiere: Das nationale Ligaduell der beiden Klubs kurz vor Weihnachten findet in Miami statt.

Das gab Spaniens La Liga am Mittwoch bekannt. Die Begegnung am 20. Dezember ist damit die erste in der Geschichte einer europäischen Liga, die im Ausland ausgetragen wird.

„Mit diesem Spiel machen wir einen historischen Schritt, der La Liga und den spanischen Fußball in eine neue Dimension katapultiert“, sagte Liga-Präsident Javier Tebas: „Wir verstehen und respektieren die Bedenken, die diese Entscheidung hervorrufen, aber es ist wichtig, sie im Kontext zu sehen – es ist nur ein einziges Spiel von insgesamt 380 in dieser Saison.“

La Liga: Villareal-Fans dürfen umsonst nach Miami reisen

Die Partie sollte eigentlich in Villarreal stattfinden, wird nun aber im Hard Rock Stadion im US-Bundesstaat Florida ausgetragen, der derzeitigen Wahlheimat der ehemaligen Barca-Ikone Lionel Messi.

„Wir sind La Liga dankbar für die Gelegenheit, einem der wichtigsten strategischen Märkte des Vereins noch näher zu kommen“, wird Barcelonas Klubpräsident Joan Laporta zitiert.

Villarreals Dauerkarteninhaber werden La Liga zufolge entschädigt, sie dürfen kostenlos zum Spiel anreisen. Fans, die den weiten Weg (ca. 7500 km Luftlinie) nach Miami nicht aufnehmen wollen, erhalten einen Rabatt von 30 Prozent auf den Preis der Dauerkarte.

Spielansetzung sorgte schon für viele Diskussionen

Angesichts der Überlegungen hatten 18 Fangruppen ihre „vollständige Ablehnung“ gegenüber Spielen im Ausland zum Ausdruck gebracht.

Auch Barcas Erzrivale Real Madrid drückte seine Ablehnung aus. Schon im August erklärte der Klub, dass die Austragung des Spiels in Miami „das Wettbewerbsgleichgewicht“ der Liga verändern und einen „inakzeptablen Präzedenzfall“ schaffen würde.

Am Montag hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) „widerstrebend“ und „ausnahmsweise“ die Austragung von zwei Ligaspielen im Ausland zugesagt.