"Unverzichtbarer" Pedri fehlt Barcelona vorerst

Der spanische Nationalspieler hat eine Muskelverletzung erlitten und muss pausieren.
Pedri (l.) fällt verletzt aus
Pedri (l.) fällt verletzt aus
© AFP/SID/Oscar DEL POZO
SID
Der spanische Nationalspieler hat eine Muskelverletzung erlitten und muss pausieren.

Der FC Barcelona muss vorerst auf Mittelfeldspieler Pedri verzichten. Der Spanier hat eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten, teilten die Katalanen am Mittwoch mit, ohne eine Ausfallzeit zu definieren. Diese hänge vom Heilungsverlauf ab.

Bei Trainer Hansi Flick ist Pedri gesetzt. Seit der frühere Bundestrainer bei Barcelona arbeitet, hat der 22-Jährige 72 von insgesamt 73 Partien absolviert. „Pedri ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Mannschaft und stand in allen 13 Saisonspielen in der Startelf“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.

