Vinicius-Ausraster für Alonso „abgeschlossen“

Nach der Entschuldigung des Torjägers lassen die Königlichen Milde walten.

Stürmerstar Vinicius Junior muss beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid wegen seines Wutausbruch im Clásico gegen den FC Barcelona (2:1) keine Strafen befürchten. Das stellte Madrids Trainer Xabi Alonso am Freitag 24 Stunden vor dem Punktspiel gegen den FC Valencia klar.

Die Angelegenheit sei „abgeschlossen“, erklärte Alonso auf der Spieltags-Pressekonferenz und betonte, dass Real „keine disziplinarischen Maßnahmen“ gegen den Brasilianer verhängen werde.

Offensichtlich verhinderte Vinicius durch seine öffentliche Entschuldigung für sein Verhalten am vergangenen Mittwoch drohende Sanktionen durch die Königlichen. Wie Alonso berichtete, hatte der 27-Jährige kurz vor dem reumütigen Social-Media-Posting auch intern sein Bedauern über seinen Kontrollverlust geäußert.

„Wir hatten eine Besprechung mit allen Mitarbeitern und Spielern, und Vinicius hielt eine tadellose Rede. Er sprach aufrichtig und von Herzen. Für mich ist die Sache seit Mittwoch erledigt“, sagte Alonso.