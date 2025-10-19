Vor Clasico: Real schlägt Getafe nach Blitz-Platzverweis

SID 19.10.2025 • 23:02 Uhr Ein Spieler des Lokalrivalen FC Getafe fliegt kurz nach der Einwechslung vom Platz, dann bricht Kylian Mbappé den Bann. Madrid geht als Tabellenführer in den Clasico.

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat mit einem Arbeitssieg die Tabellenführung behauptet. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso erkämpfte im Lokalduell beim FC Getafe, bei dem Defensivspieler Allan-Romeo Nyom wohl einen der schnellsten Platzverweise der La-Liga-Historie sah, dank Matchwinner Kylian Mbappé ein 1:0 (0:0) und behauptete eine Woche vor dem Clasico gegen Titelverteidiger FC Barcelona die Spitzenposition vor dem Erzrivalen.

Die Katalanen von Trainer Hansi Flick hatten am Samstag dank eines Last-Minute-Siegs gegen den Abstiegskandidaten FC Girona den siebten Sieg im neunten Saisonspiel gefeiert. Am kommenden Sonntag treffen die Topklubs in Madrid aufeinander, Real hat zwei Punkte mehr auf dem Konto.

In der Vorstadt Madrids fanden die Königlichen lange kein Mittel gegen die tiefstehende Abwehr Getafes, dann wurde es in der Schlussphase turbulent. Nyom sah nicht einmal eine Minute nach seiner Einwechslung (76.) wegen einer Tätlichkeit gegen Vinicius Junior die Rote Karte (77.).