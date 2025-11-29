Am 126. Vereinsjubiläum: Barca übernimmt Tabellenführung

SID 29.11.2025 • 18:21 Uhr Der FC Barcelona feiert am Samstag sein 126-jähriges Bestehen. Der Start misslingt, doch davon lässt sich Flicks Mannschaft nicht aufhalten.

Hansi Flick und der FC Barcelona haben sich zum 126. Vereinsjubiläum mit der Tabellenführung in La Liga beschenkt. Vier Tage nach dem bitteren 0:3 in der Champions League beim FC Chelsea verdrängte die Mannschaft des früheren Bundestrainers durch ein 3:1 (2:1) am 14. Spieltag gegen Deportivo Alaves zumindest vorübergehend Erzrivale Real Madrid von der Spitze.

Die Geburtstagsparty begann allerdings denkbar schlecht. Manche Fans hatten ihre Choreo-Fähnchen noch nicht beiseite gelegt, da brachte Pablo Ibanez die Gäste bereits nach 43 Sekunden in Führung. Barca schüttelte sich kurz, dann glich Supertalent Lamine Yamal (8.) aus. Der ehemalige Leipziger Dani Olmo (26.) drehte die Partie. Weitere Großchancen ließ Barcelona ungenutzt, Alaves bestrafte das aber nicht mehr. Stattdessen sorgte Olmo mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (90.+3).