Barca trainiert im Camp Nou - Rückkehr schon im November?

SID 07.11.2025 • 16:28 Uhr Schon seit langem wird das Stadion des FC Barcelona modernisiert. Nun kehrt der Klub ins Camp Nou zurück.

Der FC Barcelona ist nach über zwei Jahren ins Camp Nou zurückgekehrt. 21.795 Fans verfolgten am Freitag das öffentliche Training, die erste Einheit im altehrwürdigen Stadion seit Beginn der Renovierungsarbeiten sollte auch als Testlauf für die Rückkehr in den Spielbetrieb dienen. Laut Bauleiter Joan Sentelles peilt Barca diese am 22. November zum Ligaspiel gegen Athletic Bilbao an.

Noch ist der Oberrang eine Baustelle, auch das geplante Dach ist nicht fertiggestellt. Die Katalanen planen vor Jahresende mit einer Kapazität von 62.000 Zuschauern, nach Ende der Renovierung soll das Camp Nou Platz für 105.000 Fans bieten. Derzeit spielt der spanische Meister im Olympiastadion von Montjuic.

Im Schatten der Baukräne leitete Trainer Hansi Flick das Training, vorher waren mit der gesamten Mannschaft und dem Trainerteam Erinnerungsbilder auf dem Platz geschossen worden. „Es ist ein schönes Gefühl“, sagte der Engländer Marcus Rashford: „Wenn es voll ist, wird es unglaublich.“